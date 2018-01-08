Son Dakika... FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

FETÖ'CÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİKTEN SONRA GÖZALTINA ALINDI



SERBEST BIRAKILDILAR

KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ

AĞLAYARAK İTİRAF ETMİŞTİ

15 Temmuz gecesi kahraman ilan edilmişti! 'FETÖ'cüyüm' dedi, teslim oldu

Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi

Mehmet Nuri Turan

FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın ile onun itirafları sonucu gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından Burak Akın, Fuat Söylemez, Abdülkadir Koçyiğit adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Yüzbaşı Burak Akın, 28 Aralık 2017'de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'e, FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Burak Akın ve Fuat Söylemez'e, geçtiğimiz Cuma adliyede, darbe girişimi sonrası irtibatta bulunduklarını söyledikleri örgüt üyeleriyle ilgili fotoğraf teşhisi yaptırılmıştı.FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın ile onun itirafları sonucu gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit adliyeye getirildi. Adli Kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit serbest bırakıldı.Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince d darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlanan'ın, hakkındaki soruşturmayı öğrenince paniğe kapıldı. 28 Aralık Perşembe günü mesai saatinin bitimine doğru,'in makam odasına gitti. Akın gözyaşları içinde, "Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de FETÖ'cüyüm. Artık örgüt baskısından bıktım" dedi ve intihar etmek istediğini ileri sürerek, sinir krizi geçirdi.Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)