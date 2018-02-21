Son Dakika...FETÖ'den tutuklu rektör Ayşegül Jale Saraç tahliye edildi



İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Serap Belovacıklı

FETÖ/PDY terör örgütünün Dicle Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonunda, eskiile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkında 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından tutuklanmıştı. Eski Rektör Ayşegül Jale Saraç'ın üniversiteyi örgüt komutları ile yönettiğini ve terör örgütü lideri Fethullah Gülen ile direkt bağlantısının olduğu kaydedilmişti. İddianamede Fethullah Gülen'in, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan aracılığı ile Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç'a bir çanta dolusu ziynet eşyası gönderdiği bilgisi yer almıştı.Eski Rektör Saraç ise, "FETÖ/PDY yapılanmasına şiddetle karşı çıkıyorum. Örgüte herhangi himmet adı altında para vermedim. Hakkımda söylenenler iftiradır. 2008 öncesi Dicle üniversitesinde farklı kesimleri takip eden muhafazakâr öğretim görevlileri, o tarihteki Rektör tarafından baskılara maruz kalmaktaydı. Rektörlük seçimi ile ilgili herhangi bir örgütsel amacım kesinlikle yoktur. FETÖ/PDY terör örgütünün üniversitemizde herhangi bir faaliyeti olmamıştır. Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın bana Fetullah Gülen'in selamı ile geldiği yalandır" şeklinde savunma yapmıştı.