Son Dakika...FETÖ'den tutuklu rektör Ayşegül Jale Saraç tahliye edildi

FETÖ/PDY terör örgütünün Dicle Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonunda, eski Rektör Ayşegül Jale Saraç
ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkında 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından tutuklanmıştı. Eski Rektör Ayşegül Jale Saraç'ın üniversiteyi örgüt komutları ile yönettiğini ve terör örgütü lideri Fethullah Gülen ile direkt bağlantısının olduğu kaydedilmişti. İddianamede Fethullah Gülen'in, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan aracılığı ile Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç'a bir çanta dolusu ziynet eşyası gönderdiği bilgisi yer almıştı.
İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Eski Rektör Saraç ise, "FETÖ/PDY yapılanmasına şiddetle karşı çıkıyorum. Örgüte herhangi himmet adı altında para vermedim. Hakkımda söylenenler iftiradır. 2008 öncesi Dicle üniversitesinde farklı kesimleri takip eden muhafazakâr öğretim görevlileri, o tarihteki Rektör tarafından baskılara maruz kalmaktaydı. Rektörlük seçimi ile ilgili herhangi bir örgütsel amacım kesinlikle yoktur. FETÖ/PDY terör örgütünün üniversitemizde herhangi bir faaliyeti olmamıştır. Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın bana Fetullah Gülen'in selamı ile geldiği yalandır" şeklinde savunma yapmıştı.
Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç'ın, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik başlayan soruşturmalarda görevden alınmamak için başını örttüğü iddia edilmiş, bu iddia Saraç tarafından yalanlanmıştı.
Serap Belovacıklı