15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...FETÖ'den tutuklu rektör Ayşegül Jale Saraç tahliye edildi

FETÖ' den  tutuklu  yargılanan Dicle Üniversitesi Eski Rektörü  Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç ve Rektör Yardımcısı Prof Dr. Aytekin Sır tahliye edildi.

21 Şubat 2018, Çarşamba 11:32
Son Dakika...FETÖ'den tutuklu rektör Ayşegül Jale Saraç tahliye edildi
FETÖ/PDY terör örgütünün Dicle Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonunda, eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkında 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından tutuklanmıştı. Eski Rektör Ayşegül Jale Saraç'ın üniversiteyi örgüt komutları ile yönettiğini ve terör örgütü lideri Fethullah Gülen ile direkt bağlantısının olduğu kaydedilmişti. İddianamede Fethullah Gülen'in, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan aracılığı ile Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç'a bir çanta dolusu ziynet eşyası gönderdiği bilgisi yer almıştı.


İDDİALARI REDDETMİŞTİ


Eski Rektör Saraç ise, "FETÖ/PDY yapılanmasına şiddetle karşı çıkıyorum. Örgüte herhangi himmet adı altında para vermedim. Hakkımda söylenenler iftiradır. 2008 öncesi Dicle üniversitesinde farklı kesimleri takip eden muhafazakâr öğretim görevlileri, o tarihteki Rektör tarafından baskılara maruz kalmaktaydı. Rektörlük seçimi ile ilgili herhangi bir örgütsel amacım kesinlikle yoktur. FETÖ/PDY terör örgütünün üniversitemizde herhangi bir faaliyeti olmamıştır. Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın bana Fetullah Gülen'in selamı ile geldiği yalandır" şeklinde savunma yapmıştı.


Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç'ın, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik başlayan soruşturmalarda görevden alınmamak için başını örttüğü iddia edilmiş, bu iddia Saraç tarafından yalanlanmıştı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika...Kuzey Irak'ta çatışma: 2 şehit

Son Dakika...Kuzey Irak'ta çatışma: 2 şehit
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
FETÖ'cü 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cü 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı
HDP eski Milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı

HDP eski Milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu satan 'Kral Enişte' lakaplı çete lideri yakalandı!

İstanbul'da uyuşturucu satan 'Kral Enişte' lakaplı çete lideri yakalandı!
Okul servislerinde sensör dönemi

Okul servislerinde sensör dönemi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama
Habertürk yazarı Fatih Altaylı: İkinci eş zina sayılacak mı?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı: İkinci eş zina sayılacak mı?
1.5 yılda 63 bin aile bebeklerine Ömer Halis ismini verdi

1.5 yılda 63 bin aile bebeklerine Ömer Halis ismini verdi
Suriye'de ilk konvoya topçu ateşi

Suriye'de ilk konvoya topçu ateşi
ABD Donanması'ndan İstanbul Boğazı paylaşımı

ABD Donanması'ndan İstanbul Boğazı paylaşımı