15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...FETÖ soruşturmasında 17 hakim ve savcı açığa alındı

HSK 2. Dairesi FETÖ soruşturmaları kapsamında 17 hakim ve savcının açığa alınmasına karar verdi. 

16 Şubat 2018, Cuma 16:01
Son Dakika...FETÖ soruşturmasında 17 hakim ve savcı açığa alındı
Edinilen bilgilere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa aldı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla HSK yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika... Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a müebbet

Son Dakika... Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a müebbet
FETÖ'nün 'Beyaz Saray' planı deşifre oldu!

FETÖ'nün 'Beyaz Saray' planı deşifre oldu!
Afrin Harekatı'nda 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu!

Afrin Harekatı'nda 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu!
CHP'de TBB'ye ziyaret

CHP'de TBB'ye ziyaret
Dev platform, Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Dev platform, Çanakkale Boğazı'nı kapattı
FETÖ'nün Aliağa İmamı yakalandı

FETÖ'nün Aliağa İmamı yakalandı
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
Son Dakika... Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı

Son Dakika... Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı
Dolmabahçe Sarayı hazineleri ziyaretçiyle buluşacak

Dolmabahçe Sarayı hazineleri ziyaretçiyle buluşacak
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon
4 bin lira başlık parasıyla kaçarken kıskıvrak yakalandı

4 bin lira başlık parasıyla kaçarken kıskıvrak yakalandı