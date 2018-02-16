Son Dakika...FETÖ soruşturmasında 17 hakim ve savcı açığa alındı

Serap Belovacıklı

Edinilen bilgilere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa aldı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla HSK yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.