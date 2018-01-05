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Son dakika! FETÖ şüphelisi ile 3 Pakistanlı Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne'de, Yunanistan sınırında yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile 3 Pakistanlı yakalandı

05 Ocak 2018, Cuma 17:49
Son dakika! FETÖ şüphelisi ile 3 Pakistanlı Yunanistan sınırında yakalandı
Alınan bilgiye göre, İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy köyünde 1. derece askeri yasak bölgede 4 kişilik bir grup belirledi.

Kimlik kontrolünde, matematik öğretmeni olarak çalışırken ihraç edilen, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçundan aranma ve ByLock kaydı tespit edilen Ö.E. ile bu kişiye yardım ettiği belirtilen Pakistan uyruklu S.A, M.A. ve M.A gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.E. işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yabancı uyrukluların işlemleri sürüyor.


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