Son dakika: Fidel Castro'nun oğlu intihar etti!

Eski Küba lideri Fidel Castro'nun oğlu ve ilk çocuğu Fidel Ángel Castro Díaz-Balart başkent Havana'da ölü bulundu. Küba medyası, 68 yaşındaki Díaz-Balart'ın intihar ettiğini duyurdu

02 Şubat 2018, Cuma 08:24
Son dakika: Fidel Castro'nun oğlu intihar etti!
Eski Küba lideri Fidel Castro'nun oğlu Fidel Ángel Castro Díaz-Balart başkent Havana'da ölü bulundu. Küba medyası, Castro'nun ilk çocuğu olan 68 yaşındaki Díaz-Balart'ın intihar ettiğini duyurdu. Ülkenin resmi gazetesi Granma'daki haberde, "Birkaç aydır depresyon tedavisi gören Fidel Castro Díaz-Balart (Perşembe günü) sabah intihar etti" denildi.

Küba Devlet Televizyonu da, Díaz-Balart'ın hastaneden taburcu olması sonrası son aylarda ilaç tedavisi gördüğünü bildirdi.
 

"KÜÇÜK FİDEL"


Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, babasına olan benzerliği nedeniyle, "Fidelito" ya da "Küçük Fidel" olarak biliniyordu. Sovyetler Birliği'nden eğitim görmüş bir nükleer fizikçi olan Díaz-Balart, 1980-1992 yılları arasında Küba'nın nülkleer programını yönetmişti.

Bu programa, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrası son verilmişti. Geçmişte Küba Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı da olan Díaz-Balart, son olarak hükümete bilim danışmanlığı yapıyordu.

AFP Fidel Ángel Castro Díaz-Balart Fidel Ángel Castro Díaz-Balart'ın annesi, devrim yanlısı önde gelen bir siyasetçinin kızı olan Mirta Díaz-Balart'tı. Aile zamanla ABD'nin Florida eyaletinde Castro karşılarının önde gelen isimleri arasında yer almış, Díaz-Balart'ın kuzeni Mario Díaz-Balart ABD'de Kongre üyesi seçilmişti.

Dünyanın en uzun süre görevde kalan liderlerinden olan 1959'daki Küba Devrimi'nin mimarı Fidel Castro ise 2016'da 90 yaşında ölmüştü.


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