Son dakika! Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Flaş iddia: Arda Turan Beşiktaş'ta! Son dakika gelişmesi...

"CENK'İ SATMAK İSTEMİYORUZ"

Erdinç Şahin

basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son günlerde'a transferi hakkında çıkan haberleri değerlendiren"gündemimizde yok" dese de açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.Arda benim şahsen çok sevdiğim bir oyuncu. Kariyeri çok yüksek bir isim. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde fazla oyuncumuz var. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şuan için böyle bir gündemimiz yok.Bizim futbol ailesi ufaktır. Herkes birbiri ile konuşur. Ben yarım saat evvelile görüşüp, tebrik ettim. Biz sahada rekabet yaşıyoruz. Dışarıda herkes arkadaş, dost. Bu bir mesaj vermek anlamına gelmez. Bizim takımdaki oyuncuların diğer takımlarda da arkadaşları var. Bunlardan bir şey çıkarmanın anlamı yok.Orman, Cenk Tosun’un değerine ulaşmadığını ifade ederek, “Cenk’i çok seviyoruz. Oğuzhan da burada. Cenk’i devre arasında satmak istemiyoruz. Talepler gelebilir; ama gidiyor diye bir şey yok. Olsa söylerim. Beşiktaş’ta çok mutlu Cenk. Herkes burada kalmak istiyor.” şeklinde konuştu.Öte yandan Orman, Demba Ba’nın transferiyle ilgili sakatlık durumunun gözden geçirilmesi durumunda transferinin gerçekleşebileceği sinyalini verdi.