Son dakika! Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Fikret Orman
basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son günlerde Barcelona'lı Arda Turan'ın Beşiktaş
'a transferi hakkında çıkan haberleri değerlendiren Fikret Orman
"gündemimizde yok" dese de açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.
İşte Fikret Orman'ın yaptığı Arda Turan açıklaması:
Arda benim şahsen çok sevdiğim bir oyuncu. Kariyeri çok yüksek bir isim. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde fazla oyuncumuz var. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şuan için böyle bir gündemimiz yok.
Flaş iddia: Arda Turan Beşiktaş'ta! Son dakika gelişmesi...
Bizim futbol ailesi ufaktır. Herkes birbiri ile konuşur. Ben yarım saat evvel Fatih Terim
ile görüşüp, tebrik ettim. Biz sahada rekabet yaşıyoruz. Dışarıda herkes arkadaş, dost. Bu bir mesaj vermek anlamına gelmez. Bizim takımdaki oyuncuların diğer takımlarda da arkadaşları var. Bunlardan bir şey çıkarmanın anlamı yok.
"CENK'İ SATMAK İSTEMİYORUZ"
Orman, Cenk Tosun’un değerine ulaşmadığını ifade ederek, “Cenk’i çok seviyoruz. Oğuzhan da burada. Cenk’i devre arasında satmak istemiyoruz. Talepler gelebilir; ama gidiyor diye bir şey yok. Olsa söylerim. Beşiktaş’ta çok mutlu Cenk. Herkes burada kalmak istiyor.” şeklinde konuştu.
Öte yandan Orman, Demba Ba’nın transferiyle ilgili sakatlık durumunun gözden geçirilmesi durumunda transferinin gerçekleşebileceği sinyalini verdi.
Erdinç Şahin