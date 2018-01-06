Son dakika! Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

"TOSİC'İ SATMAK GİBİ BİR FİKRİMİZ YOK"

"TRANSFER ZORA GİRMESİN DİYE KONUŞMUYORUM"



Erdinç Şahin

, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.iddialarına açıklık getiren Orman, "Arda Turan çok sevdiğimiz bir oyuncu, şahsen de tanırım. Pırlanta gibi çocuktur Arda, çok popüler. Kıymetli bir oyuncu, kazanılması lazım, pozitifim. Hiç düşünmeden isteyeceğim oyuncudur. Mantıklı hareket ediyoruz ama şu an gündemimizde değil" dedi.ile ilgili de açıklamada bulunan Orman, "Demba Ba da ailemizin bir parçasıdır. Uzun süreli bir sakatlık geçirdi. Sakatlığı nüksetti yoksa Demba Ba ile başlardık. Sakatlığının son durumunu bilmiyoruz, raporlara bakıp karar vereceğiz. Duygusal olamayız, şampiyonluk istiyoruz" dedi.Taraftarımız bize güvensin, elimizden geleni yapacağız. Tosic ailemezin parçası olduğunu göstermiş bir isim. 15 Temmuz'da tankın önüne çıkması bizden olduğunu gösteriyor. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok.Futbolcu satmayı daha çok seviyorum ama önceliğim başarı. Vida, zamanında çok yüksek bedellerle uğraştığımız bir oyuncuydu. Ekonomik olarak çok uygun bir transfer oldu. İmzalamadığım kontratları transferin zora girmemesi için konuşmuyorum.demek isteriz ama kendisidiyor. Belki bir gün neden olmasın.