Fransa’nın güney sahilinde bulunan Nice kentinin havaalanı, gelen bomba ihbarı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Nice Havalimanı'nda yapılan bomba ihbarı üzerine 2 terminal boşaltıldı ve geçici olarak kapatıldı.

YOLCULAR UÇAKTA MAHSUR KALDI

Kalkışına izin verilmeyen uçaklarda mahsur kalan yolcuların ise inmesine müsaade edilmedi. Polis ve askerler tarafından kontrol edilen havaalanının çok geçmeden tekrar açılacağı duyuruldu.



