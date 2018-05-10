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Son Dakika...Fransa'ya bildiri tepkisi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine kısıtlama kararı aldı. 

10 Mayıs 2018, Perşembe 10:40
Son Dakika...Fransa'ya bildiri tepkisi
Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri, sert eleştirilere neden olmuştu. 

Bildiriye tepkiler hızla artarken bu sabah YÖK'ten konuyla ilgili bir adım geldi. YÖK,  Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine kısıtlama kararı aldı. 


HENÜZ ÖĞRENCİSİ OLMAYAN BÖLÜMLERİ KAPSIYOR


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.

YÖK’ten edinilen bilgiye göre, bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle “mezun-istihdam ilişkisi” ve Fransa ile "mütekabiliyet” hususu etkili oldu. Bilindiği üzere Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.

YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor. Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.
 


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