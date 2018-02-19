Son dakika! Galatasaray’a iki kötü haber: Serdar Aziz ve Carrasso

Erdinç Şahin

’in sağ dizinde esneme oluştuğu kaleci’nun da sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu açıkladı.“Sağ dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde geçirilmiş dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edilen, günü takımdan ayrı özel bir çalışma yaparak geçirdi.’nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sponsor hastanemiz Medical Park'ta bugün ameliyat edilmesine karar verildi., planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi., mide rahatsızlığından ötürü antrenmanda yer almayarak dinlendirildi.”