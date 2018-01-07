Son dakika: Galatasaray'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

FERNANDO ÇARŞAMBA GÜNÜ KATILACAK

2 İSİM KADRO DIŞI

Adem Özdoğan

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere bu akşam saat 19.00’da Antalya’ya hareket edecek.Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.Yurt dışında bulunan oyuncuların Antalya’da kafileye dâhil olacak. Fernando Reges, teknik heyet tarafından verilen özel izinle Çarşamba günü kampa katılacak. Galatasaray, Antalya’daki ilk idmanını yarın saat 10.30’da kamp hazırlıklarını gerçekleştireceğ otele ait tesislerde ilk 25 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.Galatasaray'ın Antalya'da yapacağı devre arası kampına Tarık Çamdal ve Emrah Başsan götürülmedi.