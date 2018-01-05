Son dakika! Galatasaray'da Nigel de Jong açıklaması!

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
1 MİLYON 250 BİN EURO’YU ALDI
2,5 milyon Euro’luk ücretini almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin restini çeken De Jong, Tudor’un da isteği ile kadro dışı bırakılıp altyapıya yollandı.
Yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin Euro’yu cebine koyan deneyimli oyuncunun, geriye kalan 1 milyon 250 bin Euro’nun bir kısmı için Galatasaray’la masaya oturacağı ve anlaşma sağlanması durumunda ise yollarını ayrılacağı öğrenilmişti
Bu durumda Cim Bom, yabancı kontenjanı bakımından da rahatlamış oldu.
Erdinç Şahin