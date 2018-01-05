Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Son dakika! Galatasaray'da Nigel de Jong açıklaması!

Galatasaray, Nigel de Jong ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı

05 Ocak 2018, Cuma 17:37
Son dakika! Galatasaray'da Nigel de Jong açıklaması!
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


 

1 MİLYON 250 BİN EURO’YU ALDI


2,5 milyon Euro’luk ücretini almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin restini çeken De Jong, Tudor’un da isteği ile kadro dışı bırakılıp altyapıya yollandı. 

Yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin Euro’yu cebine koyan deneyimli oyuncunun, geriye kalan 1 milyon 250 bin Euro’nun bir kısmı için Galatasaray’la masaya oturacağı ve anlaşma sağlanması durumunda ise yollarını ayrılacağı öğrenilmişti

Bu durumda Cim Bom, yabancı kontenjanı bakımından da rahatlamış oldu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika! Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti!

Son Dakika! Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti!
Arda Turan'ın şimdi de fitness eğitmenine yazdığı iddia edildi (Elif Güngör kimdir?)

Arda Turan'ın şimdi de fitness eğitmenine yazdığı iddia edildi (Elif Güngör kimdir?)
Son dakika! Arda Turan'dan Elif Güngör açıklaması

Son dakika! Arda Turan'dan Elif Güngör açıklaması
Sneijder, Al-Gharaffa’ya transfer oldu

Sneijder, Al-Gharaffa’ya transfer oldu
Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı

Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı
Malili futbolcu Moussa Sidibe'ye hayatı zindan ettiler

Malili futbolcu Moussa Sidibe'ye hayatı zindan ettiler
Schalke 04, Marko Pjaca’yı kiraladı

Schalke 04, Marko Pjaca’yı kiraladı
Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa haftaya kaldı

Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa haftaya kaldı
Göztepe’de Ghilas krizi çözüldü

Göztepe’de Ghilas krizi çözüldü
Hakan Çalhanoğlu'na iftira atılmış!

Hakan Çalhanoğlu'na iftira atılmış!
Üç büyüklerden Münir Özkul için başsağlığı mesajları

Üç büyüklerden Münir Özkul için başsağlığı mesajları