Son dakika! Galatasaray'da Nigel de Jong açıklaması!

1 MİLYON 250 BİN EURO’YU ALDI

Erdinç Şahin

"Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."2,5 milyon Euro’luk ücretini almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin restini çeken De Jong, Tudor’un da isteği ile kadro dışı bırakılıp altyapıya yollandı.Yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin Euro’yu cebine koyan deneyimli oyuncunun, geriye kalan 1 milyon 250 bin Euro’nun bir kısmı için Galatasaray’la masaya oturacağı ve anlaşma sağlanması durumunda ise yollarını ayrılacağı öğrenilmiştiBu durumda Cim Bom, yabancı kontenjanı bakımından da rahatlamış oldu.