Son dakika! Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz (Mustafa Cengiz kimdir?)



MUSTAFA CENGİZ'DEN İLK AÇIKLAMALAR

SANDIKLAR

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Haber Merkezi

bugün yapıldı. Sarı-Kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği Genel Kurul, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başladı.Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçime geçildiGenel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 18 sandık kurulurken, saat 15.00’te oy kullanma işlemi sona erdi. Oylama sonucu'ın 37. başkanıoldu.Galatasaray'ı layık olduğu yere çıkaracağız. Ben bana oy vermeyenlerin de başkanıyım. Bulunduğumuz 14 spor dalında da şahlanışın startını vereceğiz. Tatil zamanında buraya gelen ve oy kullanan herkese tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray!Dursun Özbek: 68 - Mustafa Cengiz: 56Dursun Özbek: 96 - Mustafa Cengiz: 68-Dursun Özbek: 113 - Mustafa Cengiz: 69Dursun Özbek: 128 - Mustafa Cengiz: 78Dursun Özbek: 118 - Mustafa Cengiz: 109Dursun Özbek: 110 - Mustafa Cengiz: 98Dursun Özbek: 86 - Mustafa Cengiz: 100Dursun Özbek: 74 - Mustafa Cengiz: 99Dursun Özbek: 65 - Mustafa Cengiz: 101Dursun Özbek: 74 - Mustafa Cengiz: 96Dursun Özbek: 84 - Mustafa Cengiz: 98Dursun Özbek: 58 - Mustafa Cengiz: 123Dursun Özbek: 61 - Mustafa Cengiz: 116 oyDursun Özbek: 60 Mustafa Cengiz: 89Dursun Özbek: 78 Mustafa Cengiz: 94Dursun Özbek: 64 Mustafa Cengiz: 90Dursun Özbek: 95 Mustafa Cengiz: 9316231703Asil üye: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.Yedek üye: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.Asil üye: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.Yedek üye: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu.12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır.Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.