Son dakika! Galatasaray, NTV Spor'un akreditasyonlarını durdurma kararı aldı

MUSLERA'DAN VE MAICON'DAN AÇIKLAMA

"KİMSENİN HAKKI YOK"

Erdinç Şahin

"NTV Spor televizyon kanalında 24 Şubat 2018 Cumartesi günü yayınlanan Kırmızı Çizgi programında futbol takımı oyuncularımızın onur ve şereflerine yönelik iddialarda bulunulmuştur.Canlı yayında böylesine çirkin iddiaların büyük rahatlıkla dile getirilmesine izin veren yayıncılık anlayışı nedeniyle NTV ve NTV Spor yönetimleri, söz konusu program ve yorumcular hakkında bir yaptırım uygulayana ve kurumsal düzeyde camiamızdan ve oyuncularımızdan özür dileyene kadar, bu yayın kuruluşları temsilcilerinin Galatasaray’a ait basın toplantısı, organizasyon ve davetlere akreditasyonu durdurulmuştur.Konuyla ilgili kişilere dair Kulübümüz ve oyuncularımız adına ayrı ayrı hukuki süreç başlatılmıştır.Kulübümüze ve Kulübümüzü temsil eden bireylere yönelik bu ve benzeri saldırılara tepkimiz bundan sonra da sürecektir.Kamuoyuna saygılarımızla,Galatasaray Spor Kulübü"Ben Türkiye’ye gelirken bu ülke insanının değerlerine güvenerek geldim. Beni ve ailemi sahiplendiniz, gurur duydum.İlk günden bu yana işimle ilgili elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Her zaman, herkese, her şeyi anlatmıyoruz; ama bu yaşamadığımız anlamına gelmiyor.Bizleri sadece para karşılığı iş yapan insanlar gibi görüyor; duygularınızı düşüncelerinizi anlamadığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Elbette bizler profesyoneliz ve işimizi yapıyoruz ama duygu olmadan, sizlerin desteğini görmeden, aidiyet hissedilmeden ne kadar profesyonel olursanız olun zor bir iş bu.Ben görevimi bilen, zaman zaman hata yapabilen ve hata yaptığında sizlerden daha çok üzülen biriyim. Performansım nedeniyle sadece bana değil aileme bir şey söylediğinizde ise daha çok kırılıyor, üzülüyorum.Görevi gazetecilik olan birinin bana veya arkadaşlarıma alaycı bir ifadeyle hak etmediğimiz şekilde bahsetmesine ise sadece üzülmüyor, kızıyorum.Ben her eleştiriye saygı duyarken ve hoşgörülü olmaya çalışırken bu ve benzeri kişilerin bizlere saygısızlık yapmasına izin vermek istemiyorum.Buradan herkese, tüm kulüplerdeki futbolcu arkadaşlarıma sesleniyorum. Eleştiri ve yorumları bir kenara bırakacak olursak, itibarınızla şerefinizle ağzından çıkan iki kelimeyle oynayabilen bu insanlara sessiz kalmayalım.Saygılarımla,Fernando MusleraBir televizyon kanalında hakkımda yapılan çirkin ve itibar zedeleyici yorum karşısında ne hissedeceğimi şaşırdım. Umarım bu son olur. Bizler işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlarız. Kariyerim boyunca eleştiri aldım. Ancak kimsenin kişiliğimize yönelik bu denli çirkin ifadeler kullanmaya hakkı yok.Ben ve kulübümüz bu kişilerle hukuki olarak mücadele edeceğiz. Unutmayın ki, bizler de insanız. Ailelerimiz ve sevdiklerimiz var. Bu ve benzeri hareketler sadece bizi değil sorumlu olduğumuz bu insanları da derinden etkiliyor. Rica ediyorum kendinizi bizim yerimize koyun ve yorumlarınızı yapmadan önce iki kez düşünün.Saygılarımla,Maicon Roque