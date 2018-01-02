Son dakika! Gaziantepspor camiası ‘Takımına sahip çık’ sloganıyla sokağa döküldü!

Erdinç Şahin

Türk futbolunun köklü kulüplerinden, aralıksız 27 yıl mücadele ettiğigeçen sezon düşmüş ve mali olarak oldukça sıkıntılı bir sürece girmişti.2017’nin son gününde yapılan açıklamayla birlikte gündemde şok etkisi yarattı. Kırmızı-Siyahlı camia bugün sokağa dökülerekorganizasyonu düzenledi.Gaziantepspor Kulübü’nün anahtarı valiliğe teslim edilirken yönetim, futbolcular ve çok sayıda taraftar,Meydanı’nda toplandı ve tezahüratlarda bulundu. Kulübün kapanacağının duyurulduğu açıklamada, “49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri affedin” ifadelerine yer verilmişti.