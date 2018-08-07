Olay, Gaziosmanpaşa’nın Karayolları Mahallesi’nde bulunan 577’nci Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Plakasız bir otomobille bakkal dükkanının önüne gelen maskeli ve silahlı 4 kişi, içeriye girdi. Soyguncular bir miktar para ile sigaraları aldı. Bu sırada bakkal Ali Yavuz ve mahalle sakini Eyüp Tuna soyguncuları engellemeye çalıştı.

Soyguncuların ateş açması sonucu Ali Yavuz göğsünden, Eyüp Tuna ise bacağından yaralandı. Maskeli soyguncular geldikleri otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, göğsünden vurulan Yavuz’un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken kaçan soyguncular aranıyor