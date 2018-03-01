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Son Dakika...Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak'a gitti

Son Dakika...Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. 

01 Mart 2018, Perşembe 17:15
Son Dakika...Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak'a gitti
Genelkurmay Başkanı Orgenal Hulusi Akar, Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Terörle mücadele kapsamında görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Haberturk.com Ankara'dan Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre Org. Akar, başta terör örgütü PKK olmak üzere bölgesel tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ortak mücadele konseptini görüşecek.

Ziyarette terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında, Türk ve Iraklı yetkililerin ileriye dönük gerçekleştirebileceği ortak hamlelerin masaya yatırılacağı öğrenildi.

Org. Akar'ın temasları devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler de Akar'a ziyaretinde eşlik ediyor.

 


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