Son dakika... Google Android için e-posta uygulaması Gmail Go'yu sundu! Gmail Go nedir, nasıl kullanılır?

Son dakika haberleri... Google, dün itibariyla standart Android Gmail uygulamasından daha küçük boyutlu ve daha hızlı olan Gmail Go uygulamasını resmen kullanıma sundu. Peki Google'ın Android için kullanıma sunduğu yeni e-posta uygulaması Gmail Go nedir? Gmail Go'yu bilmeyen biri için uygulama nasıl kullanılır? İşte detaylar...