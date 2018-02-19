Son dakika... Grime efsanesi Stormin öldü! Stormin kimdir?

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Stormin
2016 yılında hayranlarına cilt kanseriyle boğuştuğunu ve kanserin boynuna sıçradığını açıklamıştı. #BRB (Be Right Back
) isimli albümü sanatçının kanserle olan savaşını anlatıyordu. Stormin'in cilt kanseri yüzünden öldüğü bugün açıklandı. Peki Stormin
kimdir? 2017 yılında Stormin
Twitter hesabından kanserden kurtulduğunu açıklamıştı.
STORMIN NEDEN ÖLDÜ?
Fakat daha sonra 24 Ocak'ta efsane rapçi hastaneden bir fotoğrafını paylaşarak çiğneme ve soluk alışverişi
problemleri yüzünden yeniden hastaneye yattığını açıklamıştı.
STORMIN KİMDİR?
Stormin
aynı zamanda N.A.S.T.Y Crew
ve SASASAS
'ın üyelerinden biriydi. Instagram'da 18.000 takipçisi olan Stormin bir röportajında mariuana'nın kansere olan iyi etkilerinden bahsetmişti.
Can Hakman