Son dakika... Grime efsanesi Stormin öldü! Stormin kimdir?



STORMIN NEDEN ÖLDÜ?

STORMIN KİMDİR?

Can Hakman

2016 yılında hayranlarına cilt kanseriyle boğuştuğunu ve kanserin boynuna sıçradığını açıklamıştı. #BRB () isimli albümü sanatçının kanserle olan savaşını anlatıyordu. Stormin'in cilt kanseri yüzünden öldüğü bugün açıklandı. Pekikimdir? 2017 yılındaTwitter hesabından kanserden kurtulduğunu açıklamıştı.Fakat daha sonra 24 Ocak'ta efsane rapçi hastaneden bir fotoğrafını paylaşarak çiğneme ve soluk alışverişiproblemleri yüzünden yeniden hastaneye yattığını açıklamıştı.aynı zamandave'ın üyelerinden biriydi. Instagram'da 18.000 takipçisi olan Stormin bir röportajında mariuana'nın kansere olan iyi etkilerinden bahsetmişti.