Son dakika! Gülben Ergen'den flaş Seren Serengil hamlesi

Gülben Ergen
kendisi hakkında Duymayan Kalmasın programı
nda yaptığı konuşmalar nedeniyle Seren Serengil'
e tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmen Seren Serengil
programında ve sosyal medya hesabında Gülben Ergen aleyhine yayın yapmayı sürdürdü.
3 GÜN HAPİS YATACAK
Gülben Ergen
de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle Seren Serengi
l hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen Gülben Ergen
, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne taşıdı olayı.
Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsine karar verildi.
İŞLER İYİCE KARIŞTI!
Bu sabah program bitiminde herkesle vedalaşıp, eşyalarını toplayıp, cezaevine girmek için yola çıkan Seren Serengil
'in teslim olamadığı iddia edildi. Çünkü Gülben Ergen
'in şikayeti geri çektiği söyleniyor.
Son dakika! Seren Serengil bugün cezaevine giriyor (Yerine kim gelecek?)
''CEZAM NEYSE ÇEKMEYE HAZIRIM''
Şu an mahkeme kapılarında bekleyen Seren Serengil'
in ''Bu saatten sonra Gülben Ergen'in atacağı bir adımın hiçbir anlamı yok. Cezam neyse çekmeye razıyım'' dediği, Gülben Ergen
'in avukatlarının araya girdiği ama olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü.
Serengi Serengil'in avukatlarının da''Madem geri alacaktı, Cuma günü neden almadı? Toplumun baskısını görünce mi?'' şeklinde yorumlar yaptığı söyleniyor.
Şu an herkes beklemede…
Çiğdem Saltık