Son dakika! Gülben Ergen'den flaş Seren Serengil hamlesi

3 GÜN HAPİS YATACAK

İŞLER İYİCE KARIŞTI!

Son dakika! Seren Serengil bugün cezaevine giriyor (Yerine kim gelecek?)

''CEZAM NEYSE ÇEKMEYE HAZIRIM''

Çiğdem Saltık

kendisi hakkındanda yaptığı konuşmalar nedeniylee tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmenprogramında ve sosyal medya hesabında Gülben Ergen aleyhine yayın yapmayı sürdürdü.de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiylel hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne taşıdı olayı.Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsine karar verildi.Bu sabah program bitiminde herkesle vedalaşıp, eşyalarını toplayıp, cezaevine girmek için yola çıkan'in teslim olamadığı iddia edildi. Çünkü'in şikayeti geri çektiği söyleniyor.Şu an mahkeme kapılarında bekleyenin ''Bu saatten sonra Gülben Ergen'in atacağı bir adımın hiçbir anlamı yok. Cezam neyse çekmeye razıyım'' dediği'in avukatlarının araya girdiği ama olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü.Serengi Serengil'in avukatlarının da''Madem geri alacaktı, Cuma günü neden almadı? Toplumun baskısını görünce mi?'' şeklinde yorumlar yaptığı söyleniyor.Şu an herkes beklemede…