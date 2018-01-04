Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Son dakika... Hadise'den RTÜK'e çok sert erotik tepkisi

Hadise klibinde küvete girdiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının erotik bulunmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi

04 Ocak 2018, Perşembe 15:38
Son dakika... Hadise'den RTÜK'e çok sert erotik tepkisi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), müzik kanallarında yayınlanan Hadise'nin Sıfır Tolerans klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası verdi.

RTÜK'ün raporunda klip, erotik filmin 'bir tık altına' benzetildi.

''AHLAKSIZLIK SİZİN KAFANIZDA''

Klibinin aşkı anlattığını ve 'erotik' yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söyleyen Hadise erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini söylerken yazdığı sözlerin sonuna 'Ahlaksızlık Sizin Kafanızda' hashtagini açtı.



İşte Hadise'nin klibiyle ilgili yakıştırmalara verdiği o cevap:

''Ben klibime verilen 'erotik' damgasına katılmam ve izin vermem!

Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince 'erotik' oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç 'erotik' kategorisine girmiyor.

Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorundamıyım? HAYIR.

'Erkektir yapar, kadındır susar' zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum!

Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor.

Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim.''

Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktıHadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın Eurovision'da Hadise'nin dansçısı olduğu ortaya çıktıÇukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın Eurovision'da Hadise'nin dansçısı olduğu ortaya çıktı

HADİSE'NİN PAYLAŞIMI:



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Birbirleriyle küs olan ünlü isimler

Birbirleriyle küs olan ünlü isimler
Alp Navruz ve Başak Parlak'In ilişkisi tanıma aşamasında bitti

Alp Navruz ve Başak Parlak'In ilişkisi tanıma aşamasında bitti
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz Yeni Zelanda'da

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz Yeni Zelanda'da

Son dakika! Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan ikinci kez tutuklandı

Son dakika! Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan ikinci kez tutuklandı
Uzay Heparı kimdir? (Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe neden onlarca yıl küs kaldı?)

Uzay Heparı kimdir? (Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe neden onlarca yıl küs kaldı?)
Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu müjdesi (Barışma sonrası ilk şarkı yolda)

Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu müjdesi (Barışma sonrası ilk şarkı yolda)
Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi

Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi
Mesut Yılmaz'ın intihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısı Neşe Sapmaz yürekleri dağladı

Mesut Yılmaz'ın intihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısı Neşe Sapmaz yürekleri dağladı
Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti

Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti
Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzle

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzle
Wilma Elles’in bacak tıraşı gafı

Wilma Elles’in bacak tıraşı gafı