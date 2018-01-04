Son dakika... Hadise'den RTÜK'e çok sert erotik tepkisi

''AHLAKSIZLIK SİZİN KAFANIZDA''

İşte Hadise'nin klibiyle ilgili yakıştırmalara verdiği o cevap:

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Çiğdem Saltık

), müzik kanallarında yayınlanannedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası verdi.RTÜK'ün raporunda klip, erotik filmin 'bir tık altına' benzetildi.Klibinin aşkı anlattığını ve '' yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söyleyenerkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini söylerken yazdığı sözlerin sonuna 'Ahlaksızlık Sizin Kafanızda' hashtagini açtı.''Ben klibime verilen '' damgasına katılmam ve izin vermem!Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince '' oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç '' kategorisine girmiyor.Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorundamıyım? HAYIR.'Erkektir yapar, kadındır susar' zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum!Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor.Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim.''