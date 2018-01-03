15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Son Dakika.. Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Hakan Atilla kimdir?)

Son Dakika..  İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için jüri kararını açıkladı

04 Ocak 2018, Perşembe 01:59
Son Dakika.. Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Hakan Atilla kimdir?)
Hakan Atilla hakkındaki kararını açıklayan jüri, 5 suçtan suçlu bulduğu Atilla’yı "kara para aklama" suçlamasından suçsuz buldu.
 

KARA PARA AKLAMAK SUÇLAMASINDAN SUÇSUZ BULUNDU


Buna göre Atilla, kendisine atfedilen "ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD’yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulundu.

Atilla, "kara para aklamak" suçlamasından ise suçsuz bulundu.

KRİTİK TARİH 11 NİSAN

12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Richard Berman’ın 11 Nisan’da  duruşma yaparak Atilla’nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.

Davanın esastan görülmesi süreci 28 Kasım’da başlamıştı. Tanıkların dinlenmesinin ardındansa 12 kişiden oluşan jüri  sanığın suçlu olup olmadığına karar verme için görüşmelere başlamıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ


ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için iş birliği yapıp komplo kurma,  bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamalarıyla Hakan Atilla hakkında dava açılmıştı.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın başsanıkken, itirafçı olarak tanık sandalyesine oturmasıyla davada tutuklu yargılanan tek sanık haline gelmişti.

EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI


Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri müzakerelerine kaldığı yerden devam ederken, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.

Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.
 

ATİLLA'NIN AVUKATI: 'TEMYİZE GİDECEĞİZ'



Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco, "Karar hayal kırıklığı yarattı. Atilla masum ve mücadelesine devam edecek." dedi. New York’ta görülen davada jürinin Atilla hakkındaki kararını açıklanmasın ardından savunma avukatları gazetecilere açıklamalarda bulundu.

11 Nisan’da Atilla’nın alacağı cezaya karar verilecek duruşmanın ardından temyize gideceklerini söyleyen Rocco, "Karar hayal kırıklığı yarattı. Atilla masum ve mücadelesine devam edecek." dedi.
 

'HAYAL KIRIKLIĞI'


Bu davanın Atilla ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve Reza Zarrab'ın (Sarraf) şovu olduğunu vurgulayan Rocco, "Atilla garip bir oyunun kurbanı oldu." ifadesini kullandı.

Savunma avukatlarından Cathy Fleming ise Atilla’nın gerçek bir beyefendi olduğunu belirterek, "Jürinin Sarraf’a inanması ve resmi görememesi  hayal kırıklığı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.
 

YARGIÇ'A NOT


Jüri üyelerinin yargıç Berman'a bir not ilettiği ve bu notta "Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız" diye sorduğu ifade edildi.

Hakim Berman ise jüri üyelerine "müzakerelere devam etmeleri ve her suçlama için ekstra zaman ayırmalarını" söyledi.  

Hakan Atilla, bir ara duruşma salonunda eşiyle konuştu. Bunun üzerine kolluk güçleri yargıç Berman'ın yanına giderek durumu anlattı. Sonrasında Atilla salondan çıkarılarak, tutukluların bekletildiği odaya götürüldü. 


 

NEW YORK'TA TUTUKLANMIŞTI


New York Güney Bölge savcılığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın İran asıllı iş adamı Rıza Zarraf'la iş birliği yaparak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme suçlamasıyla tutuklandığını açıklamıştı.

SORGU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


ABD’nin İran yaptırımlarını delme davasında New York’ta tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 27 Mart’ta FBI tarafından gözaltına alınır alınmaz yapılan sorgusunun görüntüleri ortaya çıktı.

MEHMET HAKAN ATİLLA KİMDİR?


1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Uluslararası Bankacılık 1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.

Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri’nde Uzman olarak görev aldıktan sonra Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22.06.2007-11.11.2011 tarihleri arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Atilla, 11.11.2011 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Hakan Atilla davasında flaş gelişme! Reza Zarrab'tan sonra o da tanık kürsüsündeHakan Atilla davasında flaş gelişme! Reza Zarrab'tan sonra o da tanık kürsüsünde
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Amerika'da tutuklandıHalkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Amerika'da tutuklandı

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktıHakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz'ın anne-babasına yakalama kararıHakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz'ın anne-babasına yakalama kararı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye, Yunanistan ve Almanya... 'Navtex' iptali!

Türkiye, Yunanistan ve Almanya... 'Navtex' iptali!
Komiseri darp eden Afşin İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı

Komiseri darp eden Afşin İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı
İranlı üç istihbarat mensubu öldürüldü

İranlı üç istihbarat mensubu öldürüldü
Bodrum'un masmavi suları kahverengiye döndü

Bodrum'un masmavi suları kahverengiye döndü
İkramiye çıktı diye şaka yapmış

İkramiye çıktı diye şaka yapmış
Alanya’da denizde dev hortum oluştu

Alanya’da denizde dev hortum oluştu
RTÜK'ten 'şortlu dans gösterisine' para cezası

RTÜK'ten 'şortlu dans gösterisine' para cezası
10 hakim ve savcı göreve döndü 

10 hakim ve savcı göreve döndü 
İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı

İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı
HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı

HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı
Büyük ikramiyenin KKTC'deki sahibi ortaya çıktı

Büyük ikramiyenin KKTC'deki sahibi ortaya çıktı