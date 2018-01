Son Dakika.. Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Mehmet Hakan Atilla kimdir?)

KRİTİK TARİH 11 NİSAN

ABD'deki ambargo davasında5 ithamdan suçlu bulundu.Atilla, kara para iddiasından ise suçsuz bulundu.Karar açıklandığında Atilla’nın eşi gözyaşlarına boğuldu.Ceza 11 Nisan'da yapılacak duruşmayla belirlenecek.ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için iş birliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamalarıyla Hakan Atilla hakkında dava açılmıştı.Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın başsanıkken, itirafçı olarak tanık sandalyesine oturmasıyla davada tutuklu yargılanan tek sanık haline gelmişti.Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri müzakerelerine kaldığı yerden devam ederken, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.Jüri üyelerinin yargıç Berman'a bir not ilettiği ve bu notta "Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız" diye sorduğu ifade edildi.Hakim Berman ise jüri üyelerine "müzakerelere devam etmeleri ve her suçlama için ekstra zaman ayırmalarını" söyledi.Hakan Atilla, bir ara duruşma salonunda eşiyle konuştu. Bunun üzerine kolluk güçleri yargıç Berman'ın yanına giderek durumu anlattı. Sonrasında Atilla salondan çıkarılarak, tutukluların bekletildiği odaya götürüldü.New York Güney Bölge savcılığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın İran asıllı iş adamı Rıza Zarraf'la iş birliği yaparak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme suçlamasıyla tutuklandığını açıklamıştı.ABD’nin İran yaptırımlarını delme davasında New York’ta tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 27 Mart’ta FBI tarafından gözaltına alınır alınmaz yapılan sorgusunun görüntüleri ortaya çıktı.1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Uluslararası Bankacılık 1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri’nde Uzman olarak görev aldıktan sonra Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22.06.2007-11.11.2011 tarihleri arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Atilla, 11.11.2011 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.