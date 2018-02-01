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Son Dakika...Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit

Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK askeri üs bölgesine saldırdı. Saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

01 Şubat 2018, Perşembe 12:35
Son Dakika...Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit
Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK askeri üs bölgesine saldırdı. Saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

AA


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