Son Dakika...Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit

Serap Belovacıklı

Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK askeri üs bölgesine saldırdı. Saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.AA