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Son dakika! Haluk Levent 8 yıl sonra beraat etti

İstanbul'da 'yağma', 'tehdit', 'çek-senet tahsilatı' olaylarına karıştığı iddia edilen ve şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 sanık hakkındaki dava 8 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından 16.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Haluk Levent'in her iki suçtan da ayrı ayrı beraatine karar verdi

17 Ocak 2018, Çarşamba 13:36
Son dakika! Haluk Levent 8 yıl sonra beraat etti
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Rıza Garan ve Recep Demir ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. 9 yıldan 16.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Haluk Levent ise duruşmaya gelmedi. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar ve sanık avukatları beraat kararı verilmesini talep etti.

TÜM SANIKLAR 'ÇETE' SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

İstanbul özel yetkili ağır ceza mahkemesinde 2010'da görülmeye başlayan ve özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 8 yıllık davada mahkeme heyeti tüm sanıkların çete suçundan delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

HALUK LEVENT'E BERAAT

Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden şarkıcı Haluk Levent'in 'silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak', 'yağmaya teşebbüs suçundan' beraatine karar verdi.

11 SANIĞA CEZA

11 sanık ise 'işyerinde yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 2 yıl 11 ay ile 18 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

6 SANIK BERAAT ETTİ

6 sanığın tüm suçlardan beraatine karar veren mahkeme heyeti, yargılama aşamasında ölen bir sanık hakkındaki davayı ise düşürdü.

''GEÇMİŞE BAKTIĞIMDA 'NEDEN?' DİYE SORUYORUM''

Karara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent şunları söyledi:



8 yıldır süren bir davaydı. 4 bin 300 küsur haber yapıldı. Ellerim kelepçeli bir şekilde 4 gün sorgu odasındaydım ve hiçbir şey bilmeden.

Benim ağrıma en çok o dönem giden savcı beni dahi dinlemedi. Hukuk devleti dediğimiz yerde savcı dahi ifademi almadı. Direkt olarak mahkemeye çıkarıldım. Evet tutuksuz yargılandım, ama binlerce haber, binlerce algı yitip giden birçok sponsorluklar, konserler cabası. Ve sonunda beraat.

Seviniyorsunuz ama bir yandan da üzülüyorsunuz. Bunu bu kadar uzatmanın, bu kadar operasyonlara ismimizin kullanılması gerekli miydi? Bu nedenle bir yandan sevinçliyim, bir yandan da buruk bir duygu var içimde.

Bizi çeteci, mafyavari insanlarla göstermişlerdi. Beraat aldığım için çok mutluyum ama geçmişe baktığımda da neden diyorum?

Çünkü özellikle o dönemdeki soruşturmanın savcısının beni görmek istemeyişi, zaten kafadan kumpas gibi, bir sos gibi koyulmasının bir nevi ifadesi gibi geliyor bana.


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