Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Son dakika! Hande Ataizi eşi Benjamin Harvey'den boşanıyor

Hande Ataizi 2012'de Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu

09 Şubat 2018, Cuma 12:24
Son dakika! Hande Ataizi eşi Benjamin Harvey'den boşanıyor
posta.com.tr

Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre, Hande Ataizi ile Benjamin Harvey çiftinden kötü haber geldi. İkilinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Çiftin Leon adında bir çocukları bulunuyor.

''HER GECE AYNI ŞEYLER SIKICI''

Hande Ataizi evliliğe dair POSTA'ya şöyle konuşmuştu:

''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''



Hande Ataizi çıplak pozlarından rahatsızHande Ataizi çıplak pozlarından rahatsız

Hande Ataizi: Kocam beni kıskanmazHande Ataizi: Kocam beni kıskanmaz

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Enes Batur kimdir? Enes Batur Beyaz Show'a katılıyor!

Enes Batur kimdir? Enes Batur Beyaz Show'a katılıyor!
Son dakika... Mükerrem Kemertaş’a kanser teşhisi konuldu! (Mükerrem Kemertaş kanser mi kimdir?)

Son dakika... Mükerrem Kemertaş’a kanser teşhisi konuldu! (Mükerrem Kemertaş kanser mi kimdir?)
Ünlüler evde de çok hamarat

Ünlüler evde de çok hamarat
Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Tanyeli Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Tanyeli Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?
Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları (Serenay'ın makyajsız hali sosyal medyayı salladı)

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları (Serenay'ın makyajsız hali sosyal medyayı salladı)
Candan Erçetin'in MESAM isyanı

Candan Erçetin'in MESAM isyanı

Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri
Yabancılarla evlenen 10 Türk ünlü!

Yabancılarla evlenen 10 Türk ünlü!
Didem Soydan'dan 'Kurtlar Vadisi' sürprizi!

Didem Soydan'dan 'Kurtlar Vadisi' sürprizi!
Dansöz Tanyeli'nin oğlu, kocasından değilmiş

Dansöz Tanyeli'nin oğlu, kocasından değilmiş