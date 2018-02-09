Son dakika! Hande Ataizi eşi Benjamin Harvey'den boşanıyor

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Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre, Hande Ataizi
ile Benjamin Harvey
çiftinden kötü haber geldi. İkilinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Çiftin Leon adında bir çocukları bulunuyor.
''HER GECE AYNI ŞEYLER SIKICI''
Hande Ataizi
evliliğe dair POSTA
'ya şöyle konuşmuştu:
''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''
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Çiğdem Saltık