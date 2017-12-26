Son dakika! Hasan Şaş, Fatih Terim'le Florya'da görüşüyor

Galatasaray
'da bir Fatih Terim
dönemi daha başlarken, başarılı teknik adamın şu an Hasan Şaş
ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde
görüştüğü belirtildi.
Bipspor'da yer alan habere göre, Fatih Terim,
bir kez daha Hasan Şaş'la
çalışmak için kolları sıvadı ve görüşmelere başladı. İkilinin şu anda Florya'da
görüşme halinde olduğu aktarıldı.
AYSAL DÖNEMİNDE DE TERİM'İN YARDIMCISIYDI
Hasan Şaş
, son olarak 2011/2012 sezonunda Ünal Aysal'ın
başkan olduğu dönemde Fatih Terim'in yardımcılığıan başlamış ve ilk antrenörlük deneyimini bu dönemde yaşamıştı.
2013/2014 sezonunda ise Ünal Aysal, Fatih Terim'in
görevine son vermiş ve Hasan Şaş da daha sonra Galatasaray
'dan ayrılmıştı.
Erdinç Şahin