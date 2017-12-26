Son dakika! Hasan Şaş, Fatih Terim'le Florya'da görüşüyor

AYSAL DÖNEMİNDE DE TERİM'İN YARDIMCISIYDI

Erdinç Şahin

'da birdönemi daha başlarken, başarılı teknik adamın şu anilegörüştüğü belirtildi.Bipspor'da yer alan habere göre,bir kez dahaçalışmak için kolları sıvadı ve görüşmelere başladı. İkilinin şu andagörüşme halinde olduğu aktarıldı., son olarak 2011/2012 sezonundabaşkan olduğu dönemde Fatih Terim'in yardımcılığıan başlamış ve ilk antrenörlük deneyimini bu dönemde yaşamıştı.2013/2014 sezonunda isegörevine son vermiş ve'dan ayrılmıştı.