Son dakika! Haseke'deki terör ordusu Afrin'e gidecek mi?

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Afrin'de 3 şehit... Zeytin Dalı Harekatı 5. gününde

Genelkurmay Başkanı Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecekler

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Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Yaşar Can

Amerika, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi bir süre önce düzenli ordularla savaşabilecek şekilde yapılandırmaya başlamıştı. Dağınık terörist gruplar organize edilmiş, Amerikan ordusu ve CIA’den gelen ajanların eğitim verdiği kamplar kurulmuştu. ‘Kuzey Ordusu’ adı altında toplanan teröristler dün gövde gösterisi yaptı.Türkiye’nin ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüttüğü Afrin’in 350 kilometre doğusunda bulunan Haseke’deki gösteride, Amerikalıların eğittiği teröristlerin sözde komutanı; “Türkiye Afrin’i alamayacak. Gerekirse anında Afrin’e gidebiliriz. Her şeye hazırız” dedi. YPG’li teröristler de silahlarını kaldırarak bağırdı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Suriye konusunu görüştü. Görüşme sonrası Çavuşoğlu; Erdoğan ile Amerika Başkanı Trump’ın bugün telefonla konuşacağını söyledi. Görüşme talebinin Trump’tan geldiği belirtildi. Kısa süre sonra Amerika Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Amerika uyardı Bakanlık, Suriye’nin kuzeydoğusundaki YPG’lilerin Afrin’e hareket etmesi halinde Amerika’nın desteğini kaybedeceğini belirtti. Bakanlık Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, “Kendi başlarına kalırlar. Ortağımız olamazlar. DEAŞ ile mücadele için verdiğimiz silahlar başka amaçla kullanılırsa gereken adımlar atılır” dedi.Teröristler Amerika'nın verdiği silahlarla meydan okuyorlar...