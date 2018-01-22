Son dakika! Hatay'da ÖSO çadırına iki roket atıldı!

Yaşar Can

Hatay'ın Suriye sınırındaki Kalatepe Mahallesi'ndeki çadırlara Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 2 roketin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri yaralandı.Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket atıldı.Olayda ÖSO mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı'na getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine sevk edildi.