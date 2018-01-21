15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika... Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den roket yağdı! 1 ölü, 37 yaralı

Suriye'nin Afrin kentinden Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezine roketli saldırı yapıldı. İlçeye 4 roketin isabet ettiği saldırıda 1 Suriyeli öldü, 4'ü ağır 37 kişi de yaralandı. Akşam saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha atıldı

21 Ocak 2018, Pazar 19:01
Son Dakika... Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den roket yağdı! 1 ölü, 37 yaralı
İlçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti.



Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi’ne de roket isabet etti.


BELEDİYE BAŞKANI: 1 SURİYELİ ÖLDÜ, 32 YARALI VAR


Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi roketli saldırıyla ilgili konuştu.

NTV canlı yayınında konuşan Şanverdi, “1 Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. 32 yaralımız var. İkisi ağır yaralı” dedi.

Binalarda ve araçlarda hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.



REYHANLI'YA 3 ROKET DAHA


Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha atıldı. İlk roketin atıldığı Atatürk Caddesi'ne 300 metre uzaklıktaki şehir merkezine atılan roket, bir binanın duvarına isabet etti. Aynı zamanda Bayır Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine de roket isabet etti. Diğer roketin atıldığı bölge ise araştırılıyor. Roketlerin atıldığı bölgede güvenlik önlemi alınırken, ambulanslar sevk edildi.

Reyhanlı'ya 1.5 saat arayla toplam 6 roket atılmış oldu.
 

HATAY VALİSİ: 4'Ü AĞIR 37 YARALI VAR


Hatay Valisi Erdal Ata, atılan son roketlerinden ardından yaptığı açıklamada; '4'ü ağır 37 yaralımız var' dedi.


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika...Orgeneral Hulusi Akar Afrin operasyonu için sınırda!

Son Dakika...Orgeneral Hulusi Akar Afrin operasyonu için sınırda!
ÖSO fotoğraf ve flamaları ateşe verip yaktı

ÖSO fotoğraf ve flamaları ateşe verip yaktı
Özel harekat askerlerinin Afrin'e giriş anları

Özel harekat askerlerinin Afrin'e giriş anları
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması
NATO Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı

NATO Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı
Hatay Valiliği'nden bayrak çağrısı

Hatay Valiliği'nden bayrak çağrısı
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Son Dakika...Afrin'de PKK/PYD'nin elindeki ilk köy alındı...

Son Dakika...Afrin'de PKK/PYD'nin elindeki ilk köy alındı...
ÖSO güçlerinin kolundaki sarı bandın sırrı

ÖSO güçlerinin kolundaki sarı bandın sırrı
Son Dakika... Bitlis'te çığ düştü: 5 şehit, 12 yaralı

Son Dakika... Bitlis'te çığ düştü: 5 şehit, 12 yaralı

CHP: Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındayız

CHP: Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındayız