Son Dakika... Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den roket yağdı! 1 ölü, 37 yaralı



BELEDİYE BAŞKANI: 1 SURİYELİ ÖLDÜ, 32 YARALI VAR

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REYHANLI'YA 3 ROKET DAHA

HATAY VALİSİ: 4'Ü AĞIR 37 YARALI VAR

Yusuf Cevahir

İlçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti.Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi’ne de roket isabet etti.roketli saldırıyla ilgili konuştu.NTV canlı yayınında konuşan Şanverdi, “1 Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. 32 yaralımız var. İkisi ağır yaralı” dedi.Binalarda ve araçlarda hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha atıldı. İlk roketin atıldığı Atatürk Caddesi'ne 300 metre uzaklıktaki şehir merkezine atılan roket, bir binanın duvarına isabet etti. Aynı zamanda Bayır Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine de roket isabet etti. Diğer roketin atıldığı bölge ise araştırılıyor. Roketlerin atıldığı bölgede güvenlik önlemi alınırken, ambulanslar sevk edildi.Reyhanlı'ya 1.5 saat arayla toplam 6 roket atılmış oldu.Hatay Valisi Erdal Ata, atılan son roketlerinden ardından yaptığı açıklamada; '4'ü ağır 37 yaralımız var' dedi.