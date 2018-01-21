Son Dakika... Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den roket yağdı! 1 ölü, 47 yaralı



BELEDİYE BAŞKANI: 1 SURİYELİ ÖLDÜ, 32 YARALI VAR

​



REYHANLI'YA ROKET YAĞDI

HATAY VALİSİ: 4'Ü AĞIR 47 YARALI VAR

İKİ MEVZİ İMHA EDİLDİ

Yusuf Cevahir

İlçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti.Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi’ne de roket isabet etti.roketli saldırıyla ilgili konuştu.NTV canlı yayınında konuşan Şanverdi, “1 Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. 32 yaralımız var. İkisi ağır yaralı” dedi.Binalarda ve araçlarda hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha atıldı. İlk roketin atıldığı Atatürk Caddesi'ne 300 metre uzaklıktaki şehir merkezine atılan roket, bir binanın duvarına isabet etti. Aynı zamanda Bayır Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine de roket isabet etti. Diğer roketin atıldığı bölge ise araştırılıyor. Roketlerin atıldığı bölgede güvenlik önlemi alınırken, ambulanslar sevk edildi.Reyhanlı'ya 1.5 saat arayla 6 roket atıldı. Reyhanlı'ya atılan toplam roket sayısı ise 11 oldu.Hatay Valiliği tarafından Reyhanlı ilçesine düşen roketlerle ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, 11 roketin 9’unun ilçe merkezine, 2’sinin de ilçe dışında boş araziye düşerek, infilak ettiği belirtildi.“Afrin bölgesinden PYD/PKK tarafından atıldığı değerlendirilen saat 15.28’de 6 adet, saat 18.40 sıralarında 5 adet olmak üzere toplam 11 adet füzenin, 9’u ilimiz Reyhanlı ilçe merkezine, 2’si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. Saat 15.28’de ilçe merkezine düşen 6 adet füze ile saat 18.40’da yine ilçe merkezine olmak üzere düşen 3 adet füzenin infilak etmesi sonucu; 30’u Türk vatandaşı, 17’si Suriyeli olmak üzere toplam 47 kişi yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir.Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir. 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yerinde oluşan hasar ile ilgili olarak zarar tespit ve hasar tespit komisyonları çalışmalara başlamış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi TSK’nın hava harekatıyla imha edildi.