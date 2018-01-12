Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 434 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor



DEMİRTAŞ SALONA GİRDİ



4 KASIM 2016'DAN BU YANA İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın hakim karşısına çıkacağı Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nin önünde vatandaşlar toplandı. (Fotoğraf: Twitter Gökhan K.)

Adem Özdoğan

’nde tutuklu bulunan’ın,’nde yargılandığı dava duruşmasında hazır edilmesine karar verildi. Selahattin434 günlük tutukluluğunun ardından ilk kez hakim karşısına çıktı.Selahattin Demirtaş duruşmanın yapılacağı salona saat 14:30 itibariyle giriş yaptı.Mahkeme tarafından verilen 'hazır edilme' kararına istinaden geçen gün cezaevi yönetiminin Selahattin Demirtaş’a duruşmaya sevk edileceği yönünde bilgilendirmede bulunduğu bildirildi.Demirtaş, söz konusu duruşmada hazır edilmesi durumunda tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana ilk kez hakim karşısına çıkmış olacak.HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 24 Aralık 2015 tarihinde Rusya ziyareti dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamadaki ifadelerinden dolayı 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' iddiasıyla yargılanıyor.