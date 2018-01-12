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Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 434 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bugün 434 günlük tutukluluğunun ardından ilk kez hakim karşısına çıkıyor

12 Ocak 2018, Cuma 14:53
Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 434 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava duruşmasında hazır edilmesine karar verildi.  Selahattin Demirtaş, 434 günlük tutukluluğunun ardından ilk kez hakim karşısına çıktı.


DEMİRTAŞ SALONA GİRDİ


Selahattin Demirtaş duruşmanın yapılacağı salona saat 14:30 itibariyle giriş yaptı.


4 KASIM 2016'DAN BU YANA İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA


Mahkeme tarafından verilen 'hazır edilme' kararına istinaden geçen gün cezaevi yönetiminin Selahattin Demirtaş’a duruşmaya sevk edileceği yönünde bilgilendirmede bulunduğu bildirildi.



Demirtaş, söz konusu duruşmada hazır edilmesi durumunda tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana ilk kez hakim karşısına çıkmış olacak.


HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın hakim karşısına çıkacağı Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nin önünde vatandaşlar toplandı. (Fotoğraf: Twitter Gökhan K.)


HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 24 Aralık 2015 tarihinde Rusya ziyareti dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamadaki ifadelerinden dolayı 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' iddiasıyla yargılanıyor.

 
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