Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı

17 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Adem Özdoğan

Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökme ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu öğrenildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. Diyarbakır'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın da aralarında bulunduğu diğer zanlılar aranıyor.Zanlıların, HDP'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı'nda Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları kaydedildi.