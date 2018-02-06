Son Dakika...HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü



FERHAT ENCÜ KİMDİR?

Serap Belovacıklı

TBMM Genel Kurulunda, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giydiğine dair mahkeme kararı kesinleşen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düştü.Encü hakkında "Halkı askerlikten soğutma, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, askeri yasak bölgelere girmek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs "suçlamasıyla fezleke bulunuyor.Encü 4 Kasım günü 18.50’de tutuklandı.1985 senesinde dünyaya gelenaslen Şırnaklıdır.Encü, İlk, orta ve lise öğrenimi Gülyazı köyünde tamamlamıştır.2009 senesinde Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Maden bölümünü okuyan Ferhat Encü Uludere olayından sonra yakınlarını kaybeden ailelerin sözcülüğünü yapmaya başlayan Encü, eğitimine ara vermiştir7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olan Ferhat Encü Şırnak Milletvekili olarak meclise girmiştir.