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Son Dakika...HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü. 

06 Şubat 2018, Salı 17:48
Son Dakika...HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
TBMM Genel Kurulunda, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giydiğine dair mahkeme kararı kesinleşen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düştü.

Encü hakkında "Halkı askerlikten soğutma, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, askeri yasak bölgelere girmek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs "suçlamasıyla fezleke bulunuyor.

Encü 4 Kasım günü 18.50’de tutuklandı.


FERHAT ENCÜ KİMDİR?


1985 senesinde dünyaya gelen Ferhat Encü aslen Şırnaklıdır.

Encü, İlk, orta ve lise öğrenimi Gülyazı köyünde tamamlamıştır.

2009 senesinde Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Maden bölümünü okuyan Ferhat Encü Uludere olayından sonra yakınlarını kaybeden ailelerin sözcülüğünü yapmaya başlayan Encü, eğitimine ara vermiştir

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olan Ferhat Encü Şırnak Milletvekili olarak meclise girmiştir.


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