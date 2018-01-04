Son Dakika... HDP'li İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis



İDRİS BALUKEN KİMDİR?

Serap Belovacıklı

HDP’li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 4 Kasım 2016’da gözaltına alınarak getirildiği Bingöl’de tutuklanan’in 14 aydır tutuklu olduğu davanın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülecek duruşmasından karar çıktı. İdris Baluken 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 30 Ocak'ta tahliye edilen Baluken, yapılan itiraz ile 21 Şubat'ta yeniden tutuklanmıştı. Baluken'in 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyordu., "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklu yargılanıyordu.2 Temmuz 1976’da Bingöl’de doğdu. Baba adı Mehmet Sait, anne adı Hacere’dir. Uzman Doktor; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlığını aldı.Bingöl Verem Savaş Dispanseri, Bingöl Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalıştı. Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır şubelerinde yönetici olarak görev yaptı. Uzmanlık dalıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda akademik çalışmaya katıldı.24. Dönemde Bingöl Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği yaptı. HDP Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü.Çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde İngilizce bilen Baluken, evli ve 2 çocuk babasıdır.