Son Dakika...HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı



GÖZALTI KARARI BULUNUYORDU



SERPİL KEMALBAY KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanlık görevini 10 Şubat’ta yapılan kongrede devreden ve Parti Meclisi (PM) üyesi seçilengözaltına alındı.Başkentte,’nı protesto bahanesiyle ’halkı sokağa dökme ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları’ iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan, Çankaya’da adliyeye gittiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Kemalbay’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Kemalbay’ın gözaltıya alınmasından kısa süre önce İstanbul Esenyurt’taki evine polis tarafından baskın düzenlenmişti.HDP Kongresi öncesi HDP bileşenlerine dönük gerçekleştirilen gözaltı operasyonu kapsamında Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.HDP bileşeni parti ve kurum temsilcilerine dönük operasyonda Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Eşsözcüsü Kezban Konukçu, Sol Yeşil Parti Eş Başkanları Naci Sönmez ve Eylem Tuncaeli ile ESP Genel Başkan Vekili ve Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Sözcüsü Fadime Çelebi gözaltına alınmıştı.Ardahan'da doğan Serpil Kemalbay, ilkokul ve ortaokulu burada tamamladı. Orta birinci sınıf öğrecisi olduğu yıl, Ardahan Lisesi'nde "devrimci mücadeleyle" tanışarak bir boykot içinde yer aldı. Daha sonra 1978 yılında ailesiyle beraber İstanbul'a göç etti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre İngiltere'de kaldı. 90'lı yılların başlarında Türkiye'ye geri döndü.Sosyalist Dayanışma Platformu faaliyetlerinde bulundu. 1997 yılında Dayanışma Evleri’nin ve takip eden süreçte sendika yapısına geçecek olan İMECE Kadın Dayanışma Derneği'nin kurucu isimleri arasında yer aldı.2007 yılında sigortasız işçilerin birleşimi ve sahip olması gereken haklar için faaliyet yürüten BATİS’in (Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası) İstanbul ve Trakya gibi bölgelerde etkin olması için çalıştı. Sendikalarda işgüvenliği ve işçi hakları ile kadın işçilerin hakları doğrultusunda danışmanlık yürüttü. Genel olarak tekstil, ilaç kimyası ve iş güvenliği gibi sektörlerde görev aldıktan sonra aktif politika yaşamıma girdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’nin İstanbul 1. bölge milletvekili adayı oldu. HDP MYK’da Çalışma Yaşamı, Emek ve Sendika İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmasının ardından tutuklu bulunan ve parti üyeliği ile milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın yerine 3. olağanüstü kongresinde partinin eş genel başkanı oldu. 10 Şubat'ta görevini Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye devretti.