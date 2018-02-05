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Son dakika! Hollanda, Türkiye Büyükelçisi'ni geri çekti!

Reuters'ın haberine göre Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini duyurdu. Olayın, Mart 2017'de Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan krizle alakalı olduğu ifade edildi

05 Şubat 2018, Pazartesi 15:39
Son dakika! Hollanda, Türkiye Büyükelçisi'ni geri çekti!
Reuters'ın habere göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.


KRİZİ ÇÖZME GÖRÜŞMELERİNİ DE DURDURDULAR


Haberde, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın, Hollanda'nın Türkiye ile yaşanan krizi çözmek konusunda gerçekleşen konuşmaları durdurduğu ifade edildi. 


Hollanda polisi Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı zorla indirdiHollanda polisi Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı zorla indirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın durdurulduğu an:


HOLLANDA İLE KRİZ NASIL TIRMANMIŞTI? 
 

Hollanda hükümeti, Türk siyasilerin ülkedeki referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle krizi tırmandırmıştı. 
 

HOLLANDA DIŞİŞLERİ AÇIKLAMASININ TAM METNİ


Hollanda Dışileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Son dönemde farklı seviyelerde Hollanda ve Türkiye arasında müzakereler gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, yapılan müzakereler, ikili ilişkilerin normalleşmesine dair bir perspektif sunmamaktadır. Bakan Zijlstra “Yakın zamanda yapılan görüşmeler Hollanda ve Türkiye’nin birbirine yaklaşmak için bir fırsat idi, fakat normalleşme sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bir mutabakata varamadık” dedi. Bu nedenle, Hollanda Bakanlar Kurulu, Mart 2017'den beri Türkiye'ye girişi mümkün olmayan Ankara’daki Hollanda Büyükelçisini resmi olarak geri çekme kararını almıştır. Hollanda’nın Türkiye’de Büyükelçisi olmadığı müddetçe Hollanda, yeni bir Türk Büyükelçisinin işe başlamasına da izin vermeyecektir. Bu bilgi az önce Lahey’deki Türkiye maslahatgüzarına iletilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye ile yapılan müzakerelere de ara verilmiş olundu." 

 


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