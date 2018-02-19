Son Dakika... Hükümet sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

SURİYE ORDUSU AFRİN'E GİRECEK Mİ?

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1651 OLDU

KOMİSYON OLUŞTURULDU

NE OLMUŞTU?

Adana'da düğünde çocuğa tecavüz

Reuters'tan flaş iddia: Suriye ordusu Afrin'e girecek

Son Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyor

Mehmet Nuri Turan

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, rejim ordusunun Afrin’e gireceği iddialar üzerine, "Rejim güçlerinin Afrin’e gireceği haberi gerçek dışıdır. Rejimin YPG’yi korumak için Afrin’e girmesi felakete yol açar" dedi.14 Mart'ta Dışişleri Bakanlarımız Moskova'da toplantı yapacaktır.Afrin Harekatı hangi hedef ile başladıysa öyle devam edecektir.Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün yapılan operasyonlarla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kararlı şekilde devam edecektir.Bozdağ, çocuklara cinsel saldırılarla ilgili 'Hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu." dedi.Adana’da geçen cumartesi sokak düğününde eğlenen 4 yaşındaki B.Ç. yoruldu. Annesi küçük kızı düğün evinde uyutup dışarı çıktı. Düğüne katılan komşulardan evli ve 1 çocuklu Sedat Keser (20) eve girip küçük kıza tecavüz etti.