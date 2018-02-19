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Son Dakika... Hükümet sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu

19 Şubat 2018, Pazartesi 20:43
Son Dakika... Hükümet sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

SURİYE ORDUSU AFRİN'E GİRECEK Mİ?

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, rejim ordusunun Afrin’e gireceği iddialar üzerine, "Rejim güçlerinin Afrin’e gireceği haberi gerçek dışıdır. Rejimin YPG’yi korumak için Afrin’e girmesi felakete yol açar" dedi.

14 Mart'ta Dışişleri Bakanlarımız Moskova'da toplantı yapacaktır. 
 

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1651 OLDU

Afrin Harekatı hangi hedef ile başladıysa öyle devam edecektir. 

Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün yapılan operasyonlarla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kararlı şekilde devam edecektir. 

KOMİSYON OLUŞTURULDU


Bozdağ, çocuklara cinsel saldırılarla ilgili 'Hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu." dedi.

NE OLMUŞTU?

Adana’da geçen cumartesi sokak düğününde eğlenen 4 yaşındaki B.Ç. yoruldu. Annesi küçük kızı düğün evinde uyutup dışarı çıktı. Düğüne katılan komşulardan evli ve 1 çocuklu Sedat Keser (20) eve girip küçük kıza tecavüz etti.

Adana'da düğünde çocuğa tecavüzAdana'da düğünde çocuğa tecavüz
Reuters'tan flaş iddia: Suriye ordusu Afrin'e girecekReuters'tan flaş iddia: Suriye ordusu Afrin'e girecek
Son Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyorSon Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyor


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