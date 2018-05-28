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Son dakika! Hükümetten Merkez Bankası'nın kararına ilk tepki!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın sadeleşme adımını değerlendirdi

28 Mayıs 2018, Pazartesi 13:53
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı) Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz." ifadelerini kaydetti


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