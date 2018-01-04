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Son Dakika...Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı!

17 ve 25 Aralık davalarının sanığı Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

04 Ocak 2018, Perşembe 17:04
Son Dakika...Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı!
Eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade vermişti. Korkmaz, savcılığın 17-25 Aralık 2013 tarihinde Türkiye'de yapılan soruşturmalarda elde edilen ve ABD'deki davada kanıt olarak dava dosyasına giren belge ve telefon dinlemelerle ilgili ilk tanığı olmuştu. Korkmaz, New York'taki ifadesinde 17-25 Aralık 2013 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili açılan davanın soruşturmasını yürüttüğünü ve emri altında sekiz polisin çalıştığını söylemişti. Hüseyin Korkmaz’ın ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğuna ilişkin savcılık bilgileri ortaya çıkmıştı. 

Korkmaz, 17-25 Aralık soruşturması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'bir numara' olarak bahsettiklerini belirtmişti.

 

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