Son Dakika...Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı!

Serap Belovacıklı

Eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser YardımcısıABD'de devam edendavasında tanık olarak ifade vermişti. Korkmaz, savcılığın 17-25 Aralık 2013 tarihinde Türkiye'de yapılan soruşturmalarda elde edilen ve ABD'deki davada kanıt olarak dava dosyasına giren belge ve telefon dinlemelerle ilgili ilk tanığı olmuştu. Korkmaz, New York'taki ifadesinde 17-25 Aralık 2013 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili açılan davanın soruşturmasını yürüttüğünü ve emri altında sekiz polisin çalıştığını söylemişti. Hüseyin Korkmaz’ın ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğuna ilişkin savcılık bilgileri ortaya çıkmıştı.Korkmaz, 17-25 Aralık soruşturması sırasında'dan 'bir numara' olarak bahsettiklerini belirtmişti.