Son Dakika...İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar

Serap Belovacıklı

Dün Zeytin Dalı Harekatı'nda bir dizi trafik yaşandı. Biz başından beri bu haberlerin teyite muhtaç olduğunu ifade etmiştik. Bugün Halep civarından gelip Afrin'in güney uçlarından şehre girmeye çalışan bir konvoyun teşebbüsü olduğunu gördük. Bu topçu atışlarımızla püskürtüldü. Dolayısıyla iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Böyle bir anlaşma olsa bile biz planlarımızı aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Rejim veya başka bir unsurun bu şekilde atacağı adımların ciddi sonuçları olacaktır. Harekat öncesi gelen istihbarat ve şu anda ele geçirilen bilgiler bölgenin yeni bir Kandil yapılmak istendiğini ortaya koyuyor.İdlib çatışmasızlık bölgesinde askeri gözlem noktaları kurulmaya devam ediliyor. Sayısını 12'ye çıkaracağız.Biz bu konuda ihtiyatlı olmakla bereaber iyimser bir bakış açısına sahibiz. 1 haftalık görüşmede mutabık kaldığımız çerçevenin ilişkileri iyimser yapacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin güvenlik kaygıları çerçevesinde PYD/YPG ile ilişkilerin sonlandırılması gerekmektedir. FETÖ meselesinde de ABD'den somut adımlar bekliyoruz. Biz bugüne kadar hukukun dışında hiç bir talepte bulunmadık. Bizim talebimiz hakkında tutuklama bulunan kaçak statüsünde bulunan kişilerin Türkiye'ye iade edilmeleri ve yargı önüne çıkmalarıdır. Önümüzdeki günlerde süreci takip edeceğiz. Bir diğer önemli konu istihbarat desteği. Bunu kendileri teklif etmişti. Somut adım bekliyoruz. Bunlar gerçekleştiği taktirde iki ülkenin ilişkileri normalleşme sürecine girecek.Şu anda Şam rejimiyle doğrudan temasımız döz konusu değil. Ancak garantör ülke çerçevesinde koordine etmek ateşkesi hayata geçirmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Onlar zaten Astana sürecinde bulundular. Dolaylı bir trafik var. Fakan olağanüstü şartlar gerektirdiğinde istihbarat birimlerimiz doğrudan ya da dolaylı temasla kurabilir.Bizim beklentimiz 72 kriterin bizim tarafımızdan tamamlandığının AB tarafından tasdik edilmesi. Konuyu popülize hale getirdikleri için konu tıkandı. Çeşitli bahanelerle bu ertelendi. Son 2 yılda sürüncemede bırakıldı. Biz bu çalışmaları tekrar yaptık. Şimdi komisyonda değerlendirilmesi yapılıyor. Bizim için aslolan komisyonun yapacağı açıklama. Beklentimiz özellikle Avrupa ile iyi bir ilişki seyrine girmeye başladığımız şu günlerde komisyonun yapıcı bir tutum sergilemesi.Sayın Cumhurbaşkanımızın isimlendirmesiyle Cumhur ittifakı olarak yeni bir süreç başladı. Şu anda AK Parti ve MHP arasında mutabık kalındı. Detayları oradan takip etmekte fayda var. Ama bu konuda katılmak isteyen başka aktörler olursa Cumhurun ittifakı herkese açık.Bu haberlerin bir kısmı propaganda amaçlı yapılıyor. Dünkü görüntüler de biraz şov amaçlı yapıldığı anlaşılıyor. Biz elbette bunları dikkate alırız. Bizim Afrin operasyonuyla iligli kararlılığımız üzerinde en ufak bir etkisi yok. Dün de topçu ateşiyle püskürtüldüler. Tekrar teşebbüste bulunabilirler. Tedbirler alınmıştır.Cumhurbaşkanımız Adalet Bakanımızla görüştü çalışma yapıyorlar. 20 bin öğretmen alımıyla iligli takvim açıklandı. İlave bir alım olur mu net kesin bir şey yok.Siyasi bir temasın olmadığını söyledim. İhtiyaca binayen yapılır. ABD ile mutabakat konusuna gelince, ne yapsanız tersini yapmayı muhalefet zannediyorlar. Sahadaki somut adımları görmek istiyoruz. Bunun ülkemizin çıkarları açısından ne kadar önemli olduğunu sahada test edeceğiz. Bu görüşmede mütercimin bulunmaması konusu da artık gülünç bir yorum. Kılıçdaroğlu 'devlet devre dışı bırakılmıştır' dedi. Devlet kimdir? Not tutucu mudur? Devletin Dışişleri Bakanı tercüme yapmıştır. Nasıl devre dışı bırakılmıştır? Bazen tercüman alınmaz bu görüşmeye verilen önemi vurgular. Bazen sadece Devlet Başkanları bulunur. Bu yorum devlet tecrübesine sahip birinin yapacağı bir yorum değildir.