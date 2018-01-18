Son Dakika... İbrahim Kalın'dan flaş Suriye açıklaması

Serap Belovacıklı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kalın şunları söyledi:ABD'den gelen 'Sınır ordusu yok' açıklaması sonrası süreci yakından takip edeceğiz. Söylendiği gibi bir güç oluşumunun olmadığı mı hakikat biz bunu yakından takip edeceğiz. Türkiye ulusal güvenliğine karşı risk teşkil edecek her şeye karşı tedbirini almıştır. Afrin'de yaşanan hadiseler var Afrin'den Türkiye'ye dönük atışlar var tacizler var. Türkiye'nin sınır güvenliğini ileri bir noktada sağlamak amacıyla gereken adımlar atılacak. Afrin, Münbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye'nin atacağı adımların Suriye kürtlerine karşı olmadığının altını çizmek istiyorum. PYD ve YPG Suriye kürtlerini temsil etmez. Bu ayın sonundan Soçi'de yapılacak toplantıda bütün kesimlerin temsilcilerinin olması için çaba sarf ediyoruz.