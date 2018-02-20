Son Dakika...İbrahim Kalın'dan flaş YPG-Esad anlaştı iddiasına açıklama

Son Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyor

ANLAŞMA BOZULDU

Esad-PYD anlaşması bozuldu

Son Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepki



ÇAVUŞOĞLU: TÜRK ASKERİNİ HİÇ KİMSE DURDURAMAZ

Serap Belovacıklı

terör örgütü'ın anlaştığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak" dedi. Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Afrin'e girdikleri yönünde bilgi gelmedi. Esad rejimi Afrin ile ilgili ikilem içinde" ifadelerini kullandı.Dün Suriye devlet televizyonu, Esad'ın Afrin'e gireceğini hafta içinde 52 kritik noktaya rejim askerlerini konuşlandıracağını açıklamıştı. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtilmişti.Bu sabah ise, terör örgütünün Esad'ın isteklerini yerine getirmediği için anlaşmanın bozulduğu bilgisi ulaştı.dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer rejim, buraya PKK’yı, YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz" ifadelerini kullanmıştı.