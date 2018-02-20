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Son Dakika...İbrahim Kalın'dan flaş YPG-Esad anlaştı iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YPG-Esad anlaştı iddiaları için "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor" dedi. Bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Afrin'e girdikleri yönünde bilgi gelmedi. Esad rejimi Afrin ile ilgili ikilem içinde" ifadelerini kullandı. 

20 Şubat 2018, Salı 10:22
Son Dakika...İbrahim Kalın'dan flaş YPG-Esad anlaştı iddiasına açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın terör örgütü YPG ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın anlaştığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Kalın,  "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak" dedi. Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Afrin'e girdikleri yönünde bilgi gelmedi. Esad rejimi Afrin ile ilgili ikilem içinde" ifadelerini kullandı. 

Son Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyorSon Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyor

ANLAŞMA BOZULDU


Dün Suriye devlet televizyonu, Esad'ın Afrin'e gireceğini hafta içinde 52 kritik noktaya rejim askerlerini konuşlandıracağını açıklamıştı. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtilmişti.

Esad-PYD anlaşması bozulduEsad-PYD anlaşması bozuldu
Bu sabah ise, terör örgütünün Esad'ın isteklerini yerine getirmediği için anlaşmanın bozulduğu bilgisi ulaştı. 

Son Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepkiSon Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepki


ÇAVUŞOĞLU: TÜRK ASKERİNİ HİÇ KİMSE DURDURAMAZ


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer rejim, buraya PKK’yı, YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz" ifadelerini kullanmıştı. 
 


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