Son Dakika...İbrahim Kalın'dan flaş YPG-Esad anlaştı iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
terör örgütü YPG ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
'ın anlaştığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak" dedi. Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Afrin'e girdikleri yönünde bilgi gelmedi. Esad rejimi Afrin ile ilgili ikilem içinde" ifadelerini kullandı.
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ANLAŞMA BOZULDU
Dün Suriye devlet televizyonu, Esad'ın Afrin'e gireceğini hafta içinde 52 kritik noktaya rejim askerlerini konuşlandıracağını açıklamıştı. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtilmişti.
Esad-PYD anlaşması bozuldu
Bu sabah ise, terör örgütünün Esad'ın isteklerini yerine getirmediği için anlaşmanın bozulduğu bilgisi ulaştı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ÇAVUŞOĞLU: TÜRK ASKERİNİ HİÇ KİMSE DURDURAMAZ
dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer rejim, buraya PKK’yı, YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz" ifadelerini kullanmıştı.
Serap Belovacıklı