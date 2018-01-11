Son dakika... İbrahim Tatlıses Seda Sayan'ın programında kiminle evleneceğini açıkladı

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İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN AÇIKLAMALARI:

İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırı sonrası uzun süre aşk yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikâh masasına oturmuş, çift evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Mutluluğu çok uzun sürmeyen Tatlıses çifti 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

İbrahim Tatlıses bu zamana kadar tam 5 kez evlendi.

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'de ekranlara gelen'la programına özel açıklamalarda bulunan, eski eşi'a seslendi ve evlenme teklifinde bulundu.'ın bu teklife ne diyeceği merak konusu oldu.''Ben artık İzmirliyim. Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm oraya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem şikayet de etmem. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette... Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum.Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum.''1. evliliği: İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak'la yaptı. 1 erkek ve 2 kız çocuğu oldu.2. evliliği: 1979'da Perihan Savaş ile birlikte olmaya başladı. 1983 yılında ayrıldı. Melek Zübeyde adında kızı var.3. evliliği: 1983 yılında Derya Tuna ile birlikte olmaya başladı, 18 yıl birlikte oldular. İdo adında bir oğlu var.4. evliliği: 5 yıl gibi bir süre dansöz Asena ile birlikte oldu. 2003 yılında ayrıldılar.5. evliliği: 27 Eylül 2011'de Ayşegül Yıldız ile evlendi. Elif Ada adında bir kızı oldu. 29 Kasım 2013 tarihinde boşandı.