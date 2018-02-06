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Son dakika! İdlib'de gözlem noktasına hain saldırı: 1 asker şehit, 5 asker ve 1 sivil yaralı!

Son dakika... TSK, İdlib'te tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütleri tarafından roket ve havanlı saldırı düzenlendiğini, 1 askerin şehit olduğunu, 5 asker ve 1 sivil görevli personelin yaralandığını duyurdu.

06 Şubat 2018, Salı 10:15
Son dakika! İdlib'de gözlem noktasına hain saldırı: 1 asker şehit, 5 asker ve 1 sivil yaralı!
TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, İdlib'de gözlem noktasına yönelik saldırıda 1 askerin şehit olduğu belirtildi. Saldırıda 5 asker ve 1 sivil görevli hafif yaralandı.
 

5 ASKER VE 1 SİVİL YARALI


TSK'dan yapılan  açıklamada; "İdlib’de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 05 Şubat 2018 tarihinde, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde kahraman beş silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
 


İDLİB'DE AĞIR YARALANAN DSİ ÇALIŞANI DA ŞEHİT OLDU


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya, teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



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