Son dakika! İdlib'de gözlem noktasına hain saldırı: 1 asker şehit, 5 asker ve 1 sivil yaralı!

5 ASKER VE 1 SİVİL YARALI



İDLİB'DE AĞIR YARALANAN DSİ ÇALIŞANI DA ŞEHİT OLDU

Adem Özdoğan

TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, İdlib'de gözlem noktasına yönelik saldırıda 1 askerin şehit olduğu belirtildi. Saldırıda 5 asker ve 1 sivil görevli hafif yaralandı.TSK'dan yapılan açıklamada;denildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya, teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.