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Son dakika... İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (23.01.2018)

Son dakika... İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Son dakika... İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (23.01.2018)
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:45'teki Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferi, 07:50'deki  Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü ve 08:30'daki  Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi. 

BUDO'da ise; 

Saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.


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