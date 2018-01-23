Son dakika... İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri (23.01.2018)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etmişti. Son dakika gelişmesi olarak, İDO ve BUDO'dan yeni iptaller geldi