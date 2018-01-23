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Son dakika... İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri (23.01.2018)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etmişti. Son dakika gelişmesi olarak, İDO ve BUDO'dan yeni iptaller geldi

23 Ocak 2018, Salı 12:13
Son dakika... İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri (23.01.2018)
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 
 

İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER 


07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü 
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10.15 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
10.45 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
 

BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER


07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
 


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