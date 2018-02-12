Son dakika! İhsan Şenocak istifa etti

“Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadelerinin ardından yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” uyarısı yapan sözleriyle yeniden gündeme gelen İhsan Şenocak, Diyanet İşleri'ndeki görevinden istifa etti.
PANTOLONDAN SONRA KAYNANA
Bir kaç ay önceki ‘pantolon'
fetvası sonrası büyük tepki uyandıran Şenocak,
hakkında açılan idari soruşturmanın ardından açığa alınmıştı.
İşte o sözler:
Ancak Şenocak, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki
görevine iade edilmiş, son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı
görevine getirilmişti.
Sözcü’nün edindiği bilgiye göre; İhsan Şenocak, ‘tenzil-i rütbe'
olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa etti.
Erdinç Şahin