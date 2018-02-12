Son dakika! İhsan Şenocak istifa etti

PANTOLONDAN SONRA KAYNANA

Erdinç Şahin

“Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadelerinin ardından yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” uyarısı yapan sözleriyle yeniden gündeme gelen İhsan Şenocak, Diyanet İşleri'ndeki görevinden istifa etti.Bir kaç ay öncekifetvası sonrası büyük tepki uyandıranhakkında açılan idari soruşturmanın ardından açığa alınmıştı.Ancak Şenocak, soruşturmanın ardındangörevine iade edilmiş, son olarak dagörevine getirilmişti.Sözcü’nün edindiği bilgiye göre; İhsan Şenocak,olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa etti.