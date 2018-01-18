Son dakika: Instagram çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor



SON GÜNCELLEME YÜZÜNDEN Mİ?

WhatsApp'ın son görülme özelliği Instagram'da



TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Gizem Yetil

Instagram'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılardan şifre istendi. Tekrar giriş yaptıklarda Instagram yeniden kullanıcılardan şifre istedi .Hal böyle olunca herkes Instagram hesabının ele geçirilmeye çalıştığını düşündü ancak genel bir sorun olduğu anlaşıldı.Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Instagram son güncelleme ile özel mesajlaşan kullanıcıların o an çevirmiçi olup olmadıklarını gösteriyor. Bu özellik sayesinde, sizi takip etmeyen kullanıcıların bile ne zaman çevrimiçi olduklarını görebileceksiniz. Bu son güncellemenin çökmeye neden olduğu iddia ediliyor.Twitter'a da erişim problemi yaşanıyor. Bazı kullanıcılar da Twitter'a erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamıyor. bu konuyla ilgili de bir açıklama yapılmadı.