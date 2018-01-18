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SON DAKİKA

Son dakika: Instagram çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika... Milyonlarca kullanıcı Instagram'a erişim sorunu yaşıyor. Instagram'a girmek isteyen bazı kullanıcılardan yeniden giriş yapılması isteniyor. Twitter kullanıcıları da erişim sorunu yaşanıyor

18 Ocak 2018, Perşembe 23:17
Son dakika: Instagram çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor
Instagram'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılardan şifre istendi. Tekrar giriş yaptıklarda Instagram yeniden kullanıcılardan şifre istedi .

Hal böyle olunca herkes Instagram hesabının ele geçirilmeye çalıştığını düşündü ancak genel bir sorun olduğu anlaşıldı.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


SON GÜNCELLEME YÜZÜNDEN Mİ?


Instagram son güncelleme ile özel mesajlaşan kullanıcıların o an çevirmiçi olup olmadıklarını gösteriyor.  Bu özellik sayesinde, sizi takip etmeyen kullanıcıların bile ne zaman çevrimiçi olduklarını görebileceksiniz. Bu son güncellemenin çökmeye neden olduğu iddia ediliyor.

WhatsApp'ın son görülme özelliği Instagram'da WhatsApp'ın son görülme özelliği Instagram'da


TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? 

Twitter'a da erişim problemi yaşanıyor. Bazı kullanıcılar da Twitter'a erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamıyor. bu konuyla ilgili de bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor...


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