Son dakika... İran'da bu kez rejim yanlıları sokağa indi!

devlet televizyonu, pek çok kentte on binlerce rejim yanlısının gösterilerini canlı yayınlıyor. Başkentve birçok şehirde gece saatlerinde sokağa çıkan kalabalıklar, rejim aleyhine sloganlar attısitelerine erişimin engellendiği'da sağlıklı haber akışı olmasa da, protestoların altıncı gününde protestocular yine sokağa çıktı. Bu sabah ise rejim yanlıları sahne aldı.devlet televizyonu on binlerce rejim taraftarının bu sabah düzenlediği gösterileri canlı yayınla ekrana getiriyor.gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler 'Liderimiz, biz hazırız!', 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun Suudi Arabistan' ve 'Kahrolsun fitneci ve münafık' sloganları atıyor.Diğer yandan İranlı yetkililer, birülkesinin vatandaşının ülkenin batısındaki Burucerd’deki rejim karşıtı gösterilerde bugün gözaltına alındığını duyurdu.daadresinde bugün “İran halkı doğru zamanda ABD’den büyük destek görecek” dedi.Muhalifler ise dün gecegibi kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Irak sınırına yakın Kirmanşah'ta protestocular, kendilerine nutuk çeken bir Besic milisini yuhaladı.Başkent Tahran'daki göstericiler polislerden kendilerine katılmasını istedi. Sokaklardan 'Korkmuyoruz, birlikteyiz' sloganları yükseldi.eyaletine bağlı Meşhed Süleyman kentinde ise çok sayıda silah sesi duyuldu ve ambulanslar hastanelere yaralı taşıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yüzlerce protestocunun sokağa çıktığı görülüyor.eyaletine bağlı'da polis karakoluna girmeye çalışan beş göstericinin ateş açılarak öldürüldüğü protestonun görüntüleri de ortaya çıktı.Dün geceki gösterilerde can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.yönetimi, bugün itibariyle bir haftasını dolduracak protestolarda daha önceki ölümleri gün içinde devlet televizyondan duyurmuştu.Muhalifler ise, en az 23 insanın yaşamını yitirdiği ülkede hangi şehirlerde ölümlerin gerçekleştiğini gösteren bir haritayı yayınladı. Hayatını kaybedenlerden ikisi öğrenci.) haber ajansı, son dokuz yıldaki en büyük protestolara katılmayanların da sokağa çıkanlara sempati duyduğunu bildiriyor. Başkentsakinleriyle konuşan ajans, işsizlik ve ekonomik darboğazın ciddi tepki çektiğini belirtiyor.23 yaşındaki Perisa Mesudi isimli üniversite öğrencisi, "'ye oy verdim ancak şimdi görüyorum ki eli kolu bağlı, sözlerini yerine getiremez" diyor.Tamirci Nasrullah Muhammedi ise protestoculara hak veriyor. Yolsuzluğun yüksek olduğunu, fırsatların hep iktidar çevresine sunulduğunu savunan Muhammedi, 27 ve 30 yaşlarındaki üniversite mezunu iki oğlunun yıllardır iş bulamadığından yakınıyor.34 yaşındakida, birkaç ay önce işten çıkarıldığını belirterek hükümetinve diğer yerlere para harcamayı kesmesini ve yeni iş sahaları yaratmasını istiyor.Yurt dışında yaşayan İranlılar da ülkedeki protestolara destek veriyor.gibi ülkelerde ellerinde İran bayrakları olan yüzlerce gösterici, rejim aleyhine sloganlar attı. Protestocuların İran'ın dini liderive'nin posterlerine çarpı işareti koyduğu görüldü.Sokaklarda bunlar olurken ABD'den protestocluarı destekleyen yeni açıklamalar geldi., "Daha önce de farklı birçok ortamda yaptığımız gibi İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz" dedi.ayrıca İran'daki gösterileri'e taşıyor.'ni (BMGK) acil olarak toplantıya çağırannin BM'deki daimi temsilcisi Nikki Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz" ifadesini kullandı.Başkanise, yine Twitter hesabından bir mesaj yazdı. Trump, "İran halkı nihayet vahşi ve yoz rejime karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok.izliyor!" dedi., İran'daki olayları yakından izlediğini belirterek "AB için insan hakları, İran ile ilişkimizde daima ana bir konu olmuştur. Barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü her ülke için temel haklardır ve İran istisna değildir" açıklamasını yaptı.Uluslarası örgüt, devamında "İlgili tüm tarafları şiddetten sakınmaya ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını sağlamaya çağırıyoruz. AB durumu gözlemlemeye devam edecek" dedi.Protestoların hedefindeki bir numaralı isim olan dini lider Ayetullah Hamaney, dün sessizliğini bozarak düşmanların ülkedeki eylemleri para, silah ve ajanlarla körüklediğini savundu.Reformistlerin lideri olarak bilinen Abdullah Ramazanzade ise, Twitter hesabından göstericileri övdü. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde hükümet sözcülüğü görevini yürüten Ramazanzade, "Niye saçmalıyorsunuz? Düşman nerede? Ülkedeki işsizlik, ümitsizlik, gelecek kaygısı, fakirlik ve ayrımcılığın görmezden gelinmesinden bıkan halkın gençleri bunlar" dedi.İran'da eylemler ülkenin ikinci büyük kenti'de başlamıştı. Meşhed'de hayat pahalılığını protesto için 28 Aralık Perşembe günü başlayan gösteriler, Cuma günü 12 şehre birden yayılmış ve rejim karşıtı bir renge bürünmüştü.Yüzlerce göstericiyi gözaltına alanyönetimi, protestocuların organize olduğu sosyal medya uygulamalarını bir süre erişime kapattı. Ülkede en çok kullanılan uygulama,. Nüfusun yarısınınbenzeri uygulamayı kullanarak haberleştiği biliniyor.Pazar gecesi gerçekleşen ölümleri dün öğle saatlerinde izleyicilerine aktaran devlet televizyonu, yağmalanan özel bankalar, kırılan camlar ve yakılan araçları ekrana getiriyor.ayrıca silahlı göstericilerin askeri üsler ve polis karakollarına girmeyi denediğini ancak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğünü savunuyor.haber ajansı, protestolar sırasında ülkede bir tabunun yıkıldığını bildiriyor. Takestan şehrindeki protestocular ülkeyi 1925 ile 1941 arasında yöneten Rıza Pehlevi'yi öven sloganlar atarak bir tabuyu devirmiş oldu. Pehlevi hanedanlığı 1979 İslam devrimiyle yıkılmıştı.Ezeli düşmanı'lada girdiği bilek güreşini Suriye ve Irak'ta kazanan İran, halihazırda Yemen'de Şii Husilere destek veriyor. Üçüncü yılını doldurmak üzere olan savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon Husilere hava saldırıları düzenliyor.Dış politikada bunlar yaşanırken, dünyanın en kapalı rejimlerinden birine sahip ülkede ekonomi alarm veriyor.3 milyon 200 bin işsizin bulunduğu İran'da bazı temel gıdaların fiyatları son dönemde neredeyse yarı yarıya arttı.P5+1 ülkeleriyle nükleer anlaşmaya imza atan Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin yaptırımlarından 2015 yılında kurtuldu ancak henüz bu sokağa yansımış değil.